Киев, , 14:03 — REGNUM Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов заявил, что за бывшим президентом Украины Петром Порошенко следят. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает 12 июня телеканал «Прямой», который связывают с Петром Порошенко.

По словам Герасимова накануне у дома бывшего украинского лидера были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, а также микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, отказавшиеся представиться. Относительно номерных знаков данных автомобилей Герасимов отметил, что этих номеров нет в базе, «в природе их не существует».

«Это говорит только об одном, что это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка», — пришел к выводу Герасимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Государственном бюро расследований Петру Порошенко пытались вручить подозрение по делу о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.