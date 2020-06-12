Тбилиси, , 13:15 — REGNUM В документе американских конгрессменов просматривается фраза, продиктованная «националами», и за ней может последовать пересмотр отношения грузинского общества к США в целом, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Под каким статусом и с кем вместе попал в исследование конгрессменов-республиканцев Бидзина Иванишвили».

В беседе с изданием о причинах и последствиях подобного доклада грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе отметил, что фраза, которая в этом документе касается Иванишвили, повторяет все то, о чем говорят экс-президент Саакашвили и его соратники — «националы».

"Я не знаю насколько это серьезно и что может последовать за всем этим, тем более, со стороны современной Америки. Сегодняшняя Америка — уже не обычная Америка, тем более на фоне всего, что происходит сегодня в США. А с грузинской стороны многое может последовать… Факт, что в период правления Иванишвили ни одного конфликта или факта насилия в стране почти не было. Ночь 20 июня — это не пример, а скорее, исключение… Исходя из этого непонятна фраза о том, что Иванишвили ведет к дестабилизации в Грузии. Это фраза «националов». У общества не может быть реального ощущения дестабилизации, потому что конфликты не происходят. В результате может случиться так, что общество, которое не хочет «националов», отправит вслед за ними и Америку», — передает издание мнение грузинского эксперта Рамаза Сакварелидзе.

Напомним, что 13 американских конгрессменов-республиканцев опубликовали доклад под названием «Усиление Америки и борьба с глобальными угрозами», в котором говорится о необходимости введения санкций против проводников российской пропаганды на постсоветском пространстве и в котором в числе таких проводников и союзников президента России Владимира Путина упоминается грузинский олигарх Бидзина Иванишвили.

Представители правящей партии Грузии этот доклад официальным документом и официальной позицией администрации США не считают. Посол США в Грузии Келли Дегнан на просьбу журналистов прокомментировать доклад отметила, что она лично с ним не ознакомилась, но подтвердила, что США остаются стратегическим партнером Грузии.