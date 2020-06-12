Пекин, , 13:11 — REGNUM Крупнейшей жертвой дезинформации стал Китай. Об этом 12 июня заявила журналистам в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Дипломат отметила, что Twitter должен блокировать ряд аккаунтов, которые занимаются очернительством Китая, распространяя ложную информацию. Хуа Чуньин уточнила, что Twitter блокировал ряд аккаунтов, но она не до конца понимает, на чём основано данное решение компании.

Представитель МИД КНР указала, что почему-то считается ложной информация о прогрессе и усилиях, предпринимаемых Китаем в борьбе с эпидемией коронавируса. При этом достижения КНР в борьбе с COVID-19 высоко оценены и признаны во всём мире.

Хуа Чуньин указала, что после эпидемии коронавируса в мире возросло количество лиц или сил, которые занимаются распространением ложной информации, имеющей связь с Китаем. Дипломат отметила, что если Twitter блокирует ложную, по мнению компании, информацию о Китае, в то время как эта информация является общепризнанной, то ей интересно знать, что в таком случае Twitter делает с действительно ложной информацией, очерняющей КНР, которая распространяется из США.

Представитель МИД КНР подчеркнула, что если Twitter действительно борется с ложной информацией, то он должен заблокировать аккаунты, осуществляющие нападки на КНР. В ином случае неясно, какой смысл вкладывается в понятие двойных стандартов и идеологических предрассудков, если компания позволяет существовать таким аккаунтам.

Дипломат напомнила, что КНР выступает против распространения дезинформации, и, наряду с ООН и ВОЗ призывает мир укреплять солидарность и бороться с ложной информацией, чтобы «политические вирусы» не смогли найти место, где спрятаться».

Ранее ИА REGNUM сообщало об удалении компанией Twitter 32 тысяч аккаунтов, «работающих», по мнению компании, на Китай, Турцию и Россию.

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