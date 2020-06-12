Анкара, , 14:03 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали семерых военнослужащих, обвиняемых в связях с ФЕТО. Об этом 12 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по задержанию подозреваемых прошла в провинции Эскишехир, расположенной в центре страны. Аресты производились на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой Турции.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.