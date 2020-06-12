Минск, , 12:58 — REGNUM Переработка мусора, ход заготовки кормов и «факты безалаберности в сельском хозяйстве» заинтересовали Александра Лукашенко во время состоявшейся сегодня, 12 июня, поездки в Витебскую область.

Лукашенко потребовал в ближайшие 2−3 года решить проблему сбора и переработки бытового мусора, заявив: «Придётся эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление».

«Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься», — сказал руководитель постсоветской республики.

При этом он обратил внимание на успехи Швейцарии в переработке мусора, тогда как «мы телепаемся и к 50% подойти не можем».

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Во время последовавшего совещания по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Лукашенко выступил с речью, в которой отметил: «Сегодня, как мне докладывают, сделано многое в плане прозрачности формирования тарифов, снижения себестоимости и обеспечения окупаемости практически всех видов услуг‚ повышения надежности инженерных сетей и оборудования. Мы не должны забывать, что основным критерием эффективности работы системы ЖКХ является оценка качества оказываемых услуг потребителем, обычным человеком. И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано».

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Президентская пресс-служба сообщила также, что он «отреагировал и на некоторую публикуемую информацию негативного характера о том, что к его приезду в Полоцк в городе занялись работами по благоустройству». На это Лукашенко ответил так: «Есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда президента пришлось город «вылизать» — подмести улицы, покрасить скамейки… Есть такие, небольшое количество людей: все, что хорошо — плохо, что плохо — тоже плохо».

Лукашенко сообщил между прочим, что уже собрано 1,5 млн подписей за выдвижение его президентом. По его словам, во время сбора подписей собирается огромный массив информации.

Отметим, что в Белоруссии проходит президентская кампания. Сбор подписей за Лукашенко проходит преимущественное не через пикеты — как у Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и других участников кампании.

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