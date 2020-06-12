Северодвинск, Архангельская область, , 12:56 — REGNUM Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» принят в боевой состав Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Церемония принятия атомного подводного ракетоносца состоялась сегодня на заводе «Севмаш» в Северодвинске (Архангельская область). На подлодке был торжественно поднят Андреевский флаг — военно-морской флаг Российской Федерации.

Напомним, что ранее АПЛ «Князь Владимир» завершила контрольный выход в море и вернулась в Северодвинск.

АПЛ «Князь Владимир» — это четвёртый корабль проекта 955А «Борей-А» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А».

Отличительная особенность новых ракетоносцев «Борей-А» в том, что при их строительстве не используются заделы от предыдущих моделей АПЛ, таких как «Щука-Б» или «Антей», что позволяет полностью раскрыть потенциал РПКСН 4-го поколения.

Основное вооружение подлодки — 16 баллистических ракет Р-30 «Булава» с ядерными боеголовками.