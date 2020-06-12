Минск, , 12:53 — REGNUM Председатель Совмина Белоруссии Роман Головченко поздравил с Днём России председателя российского правительства Михаила Мишустина, пожелав ему крепкого здоровья и новых созидательных успехов на благо Отечества. В поздравительной телеграмме содержатся пожелания «мира, добра и благополучия — российскому народу».

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии«К настоящему времени Российская Федерация добилась впечатляющих результатов в деле реформирования экономики и укрепления своих позиций на международных рынках. Убежден, что значительный экономический потенциал России и высокий профессионализм возглавляемого Вами Правительства станут залогом успешного выполнения стоящих перед страной стратегических задач», — цитирует пресс-служба правительства Белоруссии текст официального поздравления.

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