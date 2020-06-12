Киев, , 12:44 — REGNUM Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан утверждает, что нынешний президент «превратил абсолютную власть в посмешище».

Свое заявление Богдан сделал вечером 11 июня, таким образом реагируя на высказывания о его увольнении, которые накануне сделал Зеленский в одном из интервью.

Богдан, в частности, заявил, что действительно благодарен Зеленскому за то, что больше не имеет отношения к президентской команде, и, соответственно, его имя «не будет иметь отношения к хаосу, в который президент бросает страну».

Экс-глава офиса президента выразил сожаление, что мечты о стране без коррупции Зеленский променял на «теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей, им манипулирующих».

Он также напомнил, что владеет некой «чувствительной» лично для Зеленского и для всей страны информацией, но пока не будет ею делиться.

Политический эксперт Юрий Бутусов заявил, что столь «сенсационное» заявление Богдана связано на самом деле не с интервью Владимира Зеленского — у бывшего чиновника вполне конкретная «предъява». В частности, Бутусов связывает заявление Богдана с тем, что накануне государственное бюро расследований провело обыски и выемку документов в ряде строительных компаний, к которым имеет отношение его ближайший бизнес-партнер Андрей Ваврыш.

«Очевидно, дело по Ваврышу — это их месть за попытку Богдана и Ваврыша взять под контроль всю киевскую власть и всю киевскую землю, это попытка разоблачить перед Зеленским «борьбу с коррупцией» Богдана… Именно поэтому сегодня Богдан нанес удар — удар прямо по Зеленскому, чтобы скорее дошло», — комментирует ситуацию эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Богдан возглавил офис президента сразу после вступления Владимира Зеленского в должность и был уволен с поста 11 февраля 2020 года.

Сам Зеленский в интервью, опубликованном утром 11 июня, заявил, что в какой-то момент понял, что «Андрюху» власть портит и делает конфликтным.

«С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек… но не надо всем показывать, что ты второй человек…» — сказал президент. Также Зеленский добавил, что ему не нравятся конфликты внутри команды и демонстрация власти, уточнив, что сейчас он с Богданом вообще не общается.