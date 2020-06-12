Копенгаген, , 12:57 — REGNUM Правительство Дании отправит дополнительный воинский контингент в Ирак. Об этом 11 июня сообщается в заявлении министерства иностранных дел страны.

«Чтобы внести больший вклад в стабилизацию ситуации в Ираке, чтобы снизить риски возникновения новых потоков беженцев, а также усилить защиту от угроз, исходящих со стороны террористов», — объяснил свое решение глава МИД Дании Джепп Кофод.

В Ирак в рамках международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, планируется направить 285 датских военнослужащих. К концу 2020 года Дания должна возглавить миссию НАТО в Ираке.