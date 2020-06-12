Киев, , 12:27 — REGNUM Сегодня, 12 июня, делегация из Украины осуществит однодневный рабочий визит во Францию для обсуждения актуальных проблем политической повестки, в частности, урегулирования ситуации в Донбассе.

Согласно официальной информации, делегацию из Киева возглавляет вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников, передает корреспондент ИА REGNUM.

В состав делегации также вошли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Программу визита Киев в настоящий момент не обнародовал.

Напомним, что на прошлой неделе практически в этом же составе делегация Украины посетила Берлин, где провела целый ряд встреч с немецкими чиновниками. По итогам визита было заявлено, что Киев имеет полную поддержку Германии в нынешних политических процессах.