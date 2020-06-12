Нью-Йорк, США, , 12:31 — REGNUM Предприятия государственной нефтяной компании Saudi Aramco и аэропорт в городе Абха, которые подверглись в 2019 году атаке крылатым ракетами, были атакованы ракетами «иранского происхождения». Об этом 12 июня сообщается в докладе генсека ООН Антониу Гутерриша Совету Безопасности, который цитирует Reuters.

«Секретариат (ООН) полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках (на объекты в Саудовской Аравии), были иранского происхождения», — приводит агентство текст доклада, который не был обнародован.

Также указывается, что беспилотники, которые также участвовали в нападениях в мае и в сентябре 2019 года, тоже имеют «иранское происхождение».

При этом, как отмечает Reuters, в докладе сообщается, что такой вывод о происхождении данного оружия из Ирана сделан экспертами на основании особенностей его конструкции и надписей на нем на фарси.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентября 2019 года два крупнейших предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе подверглись атаке начиненных взрывчаткой беспилотников. Ответственность за данное нападение взяли на себя хуситы.