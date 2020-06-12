Киев, , 12:09 — REGNUM На Украине СМИ и эксперты сегодня, 12 июня, продолжают обсуждать решение фактического лидера партии «Голос», музыканта Святослава Вакарчука сложить депутатский мандат, о чем было публично заявлено накануне.

Политический эксперт Дмитрий Раимов со ссылкой на источник, который вкладывал деньги в кампанию «Голос» на парламентских выборах-2019, сообщает, что Вакарчук уходит из Рады из-за того, что партии сократили финансирование.

«Финансирование в конвертах. Больше платить членам партии столько нет ни желания, ни смысла. И Слава (Вакарчук) понял, что все — с репутацией плохо, и денег не будет. Пора петь», — отмечает Раимов.

По его информации, партию на местных выборах будут оплачивать «местные элиты».

Также эксперт утверждает, что одним из «агитаторов» закрыть проект «Голос» стал экс-президент и действующий депутат Рады Петр Порошенко — «он не выдерживает ни одного конкурента на Западе страны, а тут выборы».

В завершение Раимов сравнил судьбу «Голоса» с проектом мэра Львова «Самопомощь», который с триумфом зашел в Раду предыдущего созыва, но потом погряз в политических конфликтах и фактически развалился.

ИА REGNUM напоминает, что о свое решении покинуть Раду Вакарчук объявил 11 июня, заявив, что он выполнил свою задачу, обеспечив через партию «Голос» приок новых лиц в политику Украины. Музыкант заявил, что займется неким образовательным проектом.

Вечером 11 июня депутат от «Голоса» Инна Совсун в комментарии «Громадському» уточнила, что Вакарчук остается в партии и будет «работать» на местных выборах, которые должны состояться в октябре этого года.