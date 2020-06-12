Могилёв, Белоруссия, 12 июня 2020, 12:37 — REGNUM В Могилеве задержан координатор инициативной группы кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев, сообщает 12 июня TUT. BY со ссылкой на штаб кандидата в президенты Белоруссии.
Также утром 12 июня поступила информация о задержании члена инициативной группы, руководителя Могилевского филиала «Белгазпромбанка» Сергея Кармызова.
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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии провел обыск в «Белгазпромбанке» в связи с возбуждением уголовного дела.
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