Минск, , 12:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России. Поздравление было опубликовано 12 июня пресс-службой белорусского лидера.

По словам Лукашенко, День России символизирует «мощь и величие Российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции». Лукашенко добавил, что в возглавляемом им государстве с большим уважением относятся к успехам «братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния».

А в качестве залога нынешних и будущих достижений Лукашенко назвал «вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству».

В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что глава государства убежден в том, что конструктивный диалог между Россией и Белоруссией, «основанный на принципах взаимного уважения и поддержки», отвечает интересам жителей двух государств, способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Поздравления с Днем России были также направлены белорусским лидером премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Федерального Собрания Вячеславу Володину.

Напомним, президент Молдавии Игорь Додон также направил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину с Днем России.