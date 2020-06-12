Кишинёв, , 11:36 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон от имени молдавского народа и себя лично поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России. Текст поздравительного послания был опубликован 12 июня пресс-службой лидера республики.

По словам Игоря Додона, отмечаемый народом России «государственный праздник» дает ему возможность подчеркнуть достигнутые Россией успехи как в «проведении эффективной внутренней политики», так и «на международной арене».

Лидер Молдавии подчеркнул, что молдавско-российские отношения имеют «богатую историю». Он также выразил убеждение в том, что отношения между государствами имеют «хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов».

Молдавский лидер также подтвердил «готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества» между государствами по разным направлениям, «представляющим взаимный интерес».

Игорь Додон пожелал Владимиру Путину «новых больших успехов» в государственной деятельности, а российскому народу — мира, благополучия и процветания.

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