Кишинёв, 12 июня 2020, 11:36 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон от имени молдавского народа и себя лично поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России. Текст поздравительного послания был опубликован 12 июня пресс-службой лидера республики.
По словам Игоря Додона, отмечаемый народом России «государственный праздник» дает ему возможность подчеркнуть достигнутые Россией успехи как в «проведении эффективной внутренней политики», так и «на международной арене».
Лидер Молдавии подчеркнул, что молдавско-российские отношения имеют «богатую историю». Он также выразил убеждение в том, что отношения между государствами имеют «хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов».
Молдавский лидер также подтвердил «готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества» между государствами по разным направлениям, «представляющим взаимный интерес».
Игорь Додон пожелал Владимиру Путину «новых больших успехов» в государственной деятельности, а российскому народу — мира, благополучия и процветания.
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