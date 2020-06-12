Пхеньян, , 10:03 — REGNUM Власти Корейской Народно-Демократической Республики заявили, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном достигли «точки отчаяния». Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон, текст которого опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава северокорейского МИД констатировал, что после исторических переговоров между КНДР и США на высшем уровне 12 июня 2018 года прошло уже два года, и теперь нужно осознать, какой именно урок был извлечен историей из отношений двух стран в течение этого не такого уж и короткого периода в 732 дня.

Главным, по мнению главы МИД КНДР, стало то, что надежда на улучшение отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, находившихся два года назад в центре внимания мировой общественности, теперь сменилась отчаянием. А это отчаяние характеризуется все нарастающим ухудшением.

«Таким, что даже тонкий лучик оптимизма и надежды на мир и процветание на Корейском полуострове угас в темном кошмаре», — считает Ли Сон Гвон.

Но он уверен, что народы КНДР и США, как никогда, хотят открыть новую совместную эру мира и процветания.

Тем не менее ситуация на Корейском полуострове продолжает ухудшаться, а КНДР по-прежнему находится в списке целей США для упреждающего ядерного удара.

Северной Корее нужно создать более надежные силы и средства для противодействия долговременным военным угрозам со стороны США. резюмирует министр иностранных дел КНДР.