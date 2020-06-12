Москва, 12 июня 2020, 09:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 июня, в День России вручит звезды героев Труда на торжественной церемонии в Кремле.

Звания героев Труда удостоены:

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин,

Глава научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль,

Управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых,

Оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Напомним, что звание героя Труда было восстановлено в России в 2013 году по указу президента Владимира Путина. Обычно звания Героя Труда присваиваются 1 мая в день весны и труда, однако в этом году провести торжественную церемонию вручения звезд Героя Труда помешала пандемия коронавируса. Церемония была перенесена на 12 июня — День России.