Москва, 12 июня 2020, 09:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 июня, в День России вручит звезды героев Труда на торжественной церемонии в Кремле.
Звания героев Труда удостоены:
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин,
Глава научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль,
Управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых,
Оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.
Напомним, что звание героя Труда было восстановлено в России в 2013 году по указу президента Владимира Путина. Обычно звания Героя Труда присваиваются 1 мая в день весны и труда, однако в этом году провести торжественную церемонию вручения звезд Героя Труда помешала пандемия коронавируса. Церемония была перенесена на 12 июня — День России.