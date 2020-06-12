Москва, , 09:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днём России и отметил необходимость сделать все, чтобы страна развивалась.

«Наша страна — замечательная. Она имеет многовековую историю. И нам необходимо сделать все, чтобы она развивалась, повышалось благосостояние наших граждан. Сохранялась история нашей Родины, ее культура», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы также напомнил, что этот год для нашей страны особый — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Обычно в День России проходят массовые народные гулянья, спортивные мероприятия и концерты. А завершает день красочный салют.