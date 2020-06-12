Киев, , 09:30 — REGNUM В дом экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна утром 12 июня пришли с обыском детективы Государственного бюро расследований Украины (ГБР), об этом 12 июня сообщил бывший министр на своей странице в социальной сети Facebook.

«6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Будто бы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем», — написал Омелян.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировать в отношении экс-министра инфраструктуры Украины уголовное производство. Омелян, его заместитель и ряд чиновников ранее возглавляемого им министерства подозреваются в намеренном доведении до банкротства Бердянского морского торгового порта.