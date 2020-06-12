Минск, , 09:29 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе официального визита украинской делегации в Минск встретился с главой администрации президента Белоруссии Игорем Сергеенко, сообщили 11 июня в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе встречи сторонами обсуждался вопрос предстоящего визита в Белоруссию украинского лидера Владимира Зеленского, который запланирован на октябрь текущего года.

Стороны также выразили надежду, что эпидемиологическая ситуация в связи с пандемией коронавируса не воспрепятствует участию президентов Украины и Белоруссии в третьем Форуме регионов Украины и Белоруссии, который должен состояться осенью в городе Гродно.

Также участники встречи отметили положительную динамику товарооборота между странами и обсудили вопросы сотрудничества в сфере инфраструктуры.

Глава администрации белорусского президента Игорь Сергеенко назвал «значительным успехом» возобновление транзита нефти через украинскую территорию на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. По словам Сергеенко продолжение сотрудничества поспособствует «укреплению энергетической безопасности» Белоруссии.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь выразил благодарность за предоставление переговорной площадки в рамках трехсторонней контактной группы «по урегулированию ситуации в Донбассе».

Также главы администраций президентов двух стран обсудили вопросы борьбы Украины и Белоруссии с коронавирусом, выразив надежду, что правительствам двух стран удастся «минимизировать влияние пандемии» на экономическое сотрудничество между странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинское правительство приняло решение, согласно которому с 1 сентября текущего года гражданам страны будет запрещено ездить в Белоруссию по внутренним паспортам.