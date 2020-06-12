Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Во вмешательстве Турции в дела Ливии виновата Российская Федерация. Такое заявление сделал помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Шенкер заявил, что Россия якобы активно вмешивается во внутриливийский конфликт на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) под командование Халифы Хафтара. Представитель Госдепа утверждает, что Россия активно поддерживает ЛНА оружием и своими воинами ЧВК. Именно на это якобы и была вынуждена реагировать Турция, которая также устроила интервенцию в Ливию, но помогает Правительству национального согласия (ПНС).

При этом конкретных доказательств вмешательства России в дела Ливии Шенкер как всегда не привел.

Стоит отметить, что российские власти не раз опровергали какое-либо активно вмешательство России во внутриливийский конфликт.

Шенкер назвал продолжающееся вмешательство иностранных государств в дела Ливии вызовом интересам США и региональной стабильности в Восточном Средиземноморье, а также трагедией для ливийского народа.