Москва, , 08:07 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) не видит ни одного основания для приглашения на парад Победы в Москве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не направлял приглашение Зеленскому на парад Победы 24 июня. Приглашения были направлены только тем лидерам, кто так или иначе изъявлял желание разделить с Россией радость Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский не из их числа. По словам главы МИД Сергея Лаврова, свое участие в параде Победы 24 июня подтвердили уже 12 глав государств, среди которых президенты Сербии, Хорватии, Молдавии.

По мнению Пушкова, у Москвы есть все основания не звать Зеленского на парад Победы.

«Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», — написал Пушков.