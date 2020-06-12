Бразилиа, , 07:58 — REGNUM В Бразилии внедрение сетей пятого поколения (5G) будет происходить с учётом требований национального суверенитета и внешнеполитических интересов. Об этом президент страны Жаир Болсонару заявил 11 июня, во время своего еженедельного выступления, транслируемого в Facebook.

По словам Болсонару, он уже распорядился относительного того, как следует рассматривать этот вопрос. И при заключении сделки будут рассматриваться самые различные аспекты, а не только фактор цены.

«Порой самое дешёвое является не лучшим вариантом, как и самое дорогое. Мы будем учитывать требования национального суверенитета, информационной безопасности. Также, здесь есть внешнеполитический фактор», — подчеркнул президент Бразилии.

Болсонару сообщил, что этим вопросом будет заниматься воссозданное накануне министерство связи.

Напомним, основными претендентами, рассчитывающими развивать в Бразилии сети 5G, являются китайская Huawei, шведская Ericsson и финская Nokia.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания предлагает сформировать альянс из 10 «демократических держав» (D10) с целью создания альтернативной базы поставщиков оборудования для развертывания сетей связи 5G, чтобы никак не зависеть от импорта данного оборудования из Китая.

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