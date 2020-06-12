Амстердам, , 07:52 — REGNUM Муниципальный совет Амстердама в ходе дебатов 11 июня не поддержал требования об отставке бургомистра Фемке Галсема. Требования об отставке были вызваны допущенными муниципальными властями ошибками во время большой демонстрации против расизма 1 июня. Большинство партий в совете не согласилось с предложением Народной партией за свободу и демократию о вынесении вотума недоверия бургомистру.

35 из 45 членов муниципального совета проголосовали против вотума недоверия, а 9 — за. Один член отсутствовал во время заседания. Ранее в ходе дебатов Галсема выразила сожаление в связи с действиями властей во время демонстрации. Она признала, что муниципалитет и полиция должны были сделать больше, чтобы отговорить желающих собраться на центральной площади Дам. Галсема заявила, что сожалеет о произошедшем, и выразила пожелание, что случившееся послужит уроком на будущее.

Кроме того, Галсема выразила своё огорчение тем, что демонстрация, которая так много значила для столь многих людей, оказалась заслонённой обсуждением действий местных властей.

Вместе с тем она напомнила, что вторая антирасистская демонстрация в Амстердаме, проходившая как раз вечером 10 июня, обошлась без инцидентов. По мнению бургомистра, это свидетельствует о том, что из событий на Дам извлечены уроки.

1 июня в Амстердаме прошла демонстрация против расизма в США и Европе. Демонстрация сопровождалась массовыми нарушениями режима социального дистанцирования. После её завершения Галсема подверглась резкой критике из-за решения не распустить демонстрацию.