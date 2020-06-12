Киев, , 07:39 — REGNUM Важнейшим партнером на передовой стратегического соперничества с Россией назвали Украину в Министерстве обороны США. Об этом говорится в заявлении опубликованном 11 июня пресс-службой Министерства обороны США в связи с планами выделить Украине $250 млн в рамках инициативы по поддержке ее безопасности.

Выделенные средства по информации оборонного ведомства США предназначаются на дополнительное обучение, оборудование и «консультативные усилия», направленные «на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии».

«Это подтверждает давнее взаимодействие в сфере обороны между США и Украиной — важнейшим партнером на передовой стратегического соперничества с Россией», — говорится в заявлении.

Читайте также: Посол США в ОБСЕ: Россия должна «уйти» из Донбасса и Крыма

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в интервью украинскому СМИ заявил, что Россия должна «уйти» из Крыма и Донбасса, чтоб Украина могла объединиться с данными регионами.

Напомним, после государственного переворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года, жители Крыма приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Украина не признает волеизъявление жителей Крымского полуострова и считает Россию «агрессором».

В 2014 году Украина начала гражданскую войну против жителей Донбасса также не пожелавших оставаться в составе Украины и образовавших Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР). Официальный Киев заявляет, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, а войну против своих бывших граждан на Украине называет войной с РФ.