Нью-Йорк, США, , 07:35 — REGNUM Нефтяные объекты саудовской государственной компании Saudi Aramco, которые подверглись обстрелу в мае и сентябре 2019 года, были атакованы крылатыми ракетами «иранского происхождения», сообщает Reuters со ссылкой на доклад ООН.

По данным СМИ, заключение сделано на основании конструктивных особенностей остатков вооружений, а также «надписей на фарси».

Отмечается, что документ, содержащий 14 страниц, еще не обнародован. Кроме ракет исследовались еще и части беспилотников, сбитых над нефтяными объектами.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии подверглись атаке, после чего королевство лишилось более половины объема нефтедобычи.

Нападения на объекты нефтяного сектора страны происходили и ранее. Так, в мае была произведена атка на предприятие нефтяной инфраструктуры Афиф.