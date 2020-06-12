Париж, , 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.

По мнению журналиста, такая судьба ожидает страну из-за «самоубийственной» политики американского президента Дональда Трампа, который провоцирует гражданскую войну в государстве.

Бавре отметил, что США столкнулись сразу с четырьмя кризисами: распространение коронавируса, экономический спад на фоне пандемии, ситуация с убийством чернокожего Джорджа Флойд и намерение Дональда Трампа привлечь армию для восстановления порядка в стране.

Обозреватель считает, что все это ставит США на порог хаоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что негритянские восстания в США знаменуют закат Запада, что было предсказано еще столетие назад.

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