Москва, , 07:11 — REGNUM Большинство сотрудников администрации президента России 15 июня вернутся к обычному режиму работы, сообщил РБК источник, близкий к Кремлю.

«До нас довели, что, поскольку сняты ограничения (в Москве — ред.), с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы», — цитирует издание собеседника.

Он добавил, что для некоторых сотрудников Кремля удалённый режим работы отменён ещё 8 июня.

Напомним, чиновники администрации президента перешли на удалённый режим работы 30 марта, после первого обращения главы российского государства Владимира Путина в связи с распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин сам решает, с кем встречаться лично, — Кремль