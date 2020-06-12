Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Петицию в адрес руководства компании Facebook с требованием принять меры против американского президента Дональда Трампа опубликовал штаб возможного кандидата на предстоящих в США президентских выборах Джо Байдена, сообщает агентство Bloomberg.

В тексте петиции Байден отмечает, что Трамп и его союзники якобы использовали Facebook для распространения дезинформации. В ответ американская компания объявила, что соцсеть будет защищать свободу слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что компания Facebook не будет подвергать их цензуре подвергать записи Дональда Трампа в соцсети.

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