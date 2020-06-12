Новосибирск, , 06:54 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём поздравлении с Днём России отметил, что дата 12 июня напоминает, как обширна, богата и удивительна наша страна.

«Мы гордимся своей историей, необъятными просторами, богатейшими природными ресурсами и всегда помним, что главная сила нашей страны — это люди. Каждый из нас трудится на благо своего дома, своей семьи, и этот труд по кирпичику складывается в мощь и силу России», — сказал он.

Локоть подчеркнул, что Новосибирск — значимая часть огромной страны.

«В многонациональном Новосибирске выросли и состоялись те, кто своим трудом укреплял Россию, и кто сегодня делает её сильнее: учёные, спортсмены, деятели культуры, медицинские работники, специалисты оборонной промышленности, — заявил мэр. — Наш долг — беречь и приумножать традиции, созданные нашими предшественниками, честно жить и трудиться для процветания и благополучия Родины».