Токио, , 07:02 — REGNUM В Японии из-за коронавируса памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине капитуляции во Второй мировой войне, пройдут в сокращенном формате. Об этом 12 июня сообщает агентство Kyodo.

Традиционно в этот траурный для Японии день премьер-министр страны участвует в церемонии в Токио, где отдаёт дань памяти павшим и приносит обещание никогда больше не ввергать страну в подобные конфликты. В этом году из-за пандемии коронавируса будет, в частности, значительно сокращено число участников проходящих по всей стране памятных церемоний.

Напомним, церемония подписания Акта о капитуляции Японии прошла на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе 2 сентября. Эта дата стала днём окончания Второй мировой войны.

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