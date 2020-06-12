Пхеньян, , 06:51 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина и российских граждан с Днём России в телеграмме, сообщает 12 июня Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«По случаю Дня России шлю горячее поздравление и тёплый привет вам, правительству и народу России от имени правительства и народа КНДР», — написал северокорейский лидер.

В поздравлении Ким Чен Ын отметил, что народ России «добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей» страны, и выразил надежду на то, что усилия двух стран будут направлены на развитие «драгоценной традиции корейско-российской дружбы».

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