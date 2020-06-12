Гаага, Нидерланды, , 06:37 — REGNUM Глубокое сожаление по поводу введения американскими властями санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) выразил глава ассамблеи суда Квон О-Гон, сообщается на сайте организации.

В инстанции отмечают, что данные меры являются беспрецедентными и мешают деятельности суда против «массовых злодеяний». При этом подчеркивается, что МУС, несмотря на санкции США, продолжит свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях в адрес лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении военных и госслужащих США.

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