Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в намерениях сделать американцев беззащитными в связи с их инициативой сократить финансирование полиции. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Радикальные левацкие Демократы: сначала они пытаются отобрать у тебя оружие. Потом они пытаются отобрать у тебя полицию!», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп призвал федеральные власти тратить больше средств на обучение полицейских и тщательней подбирать кадры для службы. При этом он подчеркнул, что роспуск полиции или сокращение ее финансирования не решат ситуацию.

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