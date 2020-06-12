Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Соединенные Штаты намерены и в дальнейшем сокращать свое военное присутствие в Ираке. Об этом говорится в совместном заявлении представителей двух стран по итогам стратегических переговоров.

«Две страны признали, что в свете значительного прогресса в деле устранения угрозы со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшие месяцы США продолжат сокращать свои силы в Ираке», — говорится в документе.

Также Вашингтон намерен обсудить с Багдадом статус оставшегося на территории Ирака американского военного контингента. При этом отмечается, что США не стремятся обеспечить себе постоянное присутствие в Ираке и не намерены создавать там постоянных военных баз.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Госдеп США объявил о начале стратегического диалога с Ираком. На переговорах американскую сторону представлял заместитель госсекретаря Дэвид Хейл.

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