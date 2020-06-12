Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Действия национальной гвардии США в ходе подавления беспорядков необходимо проверить, распорядился американский министр обороны Марк Эспер, 11 июня сообщается на сайте Пентагона.

При этом глава ведомства оценил действия нацгвардии как «профессиональные и умелые».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, по данным телеканала NBC, президент США Дональда Трампа намеревался отправить в отставку Марка Эспера из-за спора о привлечении военнослужащих к подавлению протестов и беспорядков в стране.