Вашингтон, , 05:41 — REGNUM По позорному поступку, который совершили четверо полицейских в Миннеаполисе, когда при задержании погиб чернокожий Джордж Флойд, нельзя оценивать всю американскую полицию, заявил президент США Дональд Трамп. Фрагмент интервью с ним 11 июня показал телеканал Fox News.

По словам президента, имеющего ввиду продолжительность применения полицейским смертельного удушающего приёма в Миннеаполисе, «эти восемь минут были не просто ужасны, они были позором». После такого для людей естественно задаваться вопросом «неужели вся полиция такая?» и начинать верить в это.

«Это не так… Большинство полицейских на самом деле являются хорошими людьми», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что для того сотрудники полиции и проходят тщательную профессиональную подготовку, чтобы в критических ситуациях «поступать правильно».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в штате Техас заявил, что власти Соединенных Штатов должны вкладывать больше средств в обучение сотрудников полиции и тщательней подбирать кадры.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявил, что американский президент Дональд Трамп работает над изменениями в законодательство США о деятельности полиции. Он также добавил, что предложенные инициативы скоро будут обнародованы.

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