Париж, , 05:29 — REGNUM Высказывания главы МВД Франции Кристофа Кастанера о борьбе с расизмом спровоцировали акции протеста полицейских в нескольких городах страны, 11 июня сообщает газета Le Monde.

Так, демонстрации прошли в пригороде Парижа Бобиньи, а также в городах Тулуза, Лилль и Сент-Этьен. Протестующее выкрикивали лозунги об отставке министра и символически бросали вниз наручники.

Полицейские считают, что Кастанера своими словами «навесил ярлык» на стражей правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Кристоф Кастанер заявил о «бескомпромиссной борьбе» с этим явлением в правоохранительных органах и об отстранении от работы полицейских, уличенных в расизме.

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