Пхеньян, , 05:27 — REGNUM Отношения Северной Кореи и США стали вновь безнадёжными и продолжают ухудшаться, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон. Об этом 12 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подводя итоги двух лет, прошедших с момента первого саммита КНДР — США, северокорейский министр отметил, что в Пьхеньяне разуверились в возможности наладить отношения двух стран.

«Надежда на улучшение отношений КНДР и США, которые витали в воздухе два года назад и привлекали всеобщее внимание, вернулись к безнадежности, характеризующейся нарастающим ухудшением», — сказал он.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. На ней лидеры двух стран договорились о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Ранее генеральный директор по делам США МИД КНДР Квон Чон Гун заявил, что Соединённым Штатам было бы полезно «держать рот на замке» и не вмешиваться в межкорейские отношения.

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