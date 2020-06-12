Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Порядок в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) можно навести при помощи Национальной гвардии США, заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Пусть это сделает губернатор. В его распоряжении отличные бойцы Национальной гвардии», — отметил он.

По словам президента США, протестующие против расовой дискриминации в Сиэтле, захватившие центральный район города, являются анархистами. При этом Трамп раскритиковал власти города и штата Вашингтон за бездействие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал участников протестных акций в Сиэтле «внутренними террористами». В ответ мэр Сиэтла Дженни Дюркан посоветовала Трампа «вернуться в бункер».

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