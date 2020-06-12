Москва, , 03:20 — REGNUM Поводов для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Парад Победы в Москве нет, считает руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, по словам сенатора, такое предложение было бы категорически отвергнуто в Киеве и стало бы объектом провокаций со стороны украинских властей, которым нужны скандалы для набора политических очков Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не приглашала Владимира Зеленского на Парад Победы 24 июня, поскольку Украина не является членом СНГ и ни разу не проявляла желания участвовать вместе с другими странами в праздновании Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Зеленского на парад Победы в Москве не приглашали