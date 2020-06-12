Вашингтон, , 03:07 — REGNUM В суд американского Нью-Йорка поступил иск с обвинениями против властей Катара в пособничестве террористам, передает телеканал Al Arabiya.

В иске утверждается, что власти Катара скрытно финансировали палестинские организации, которые в США признаны террористическими. Истцы сообщают, что эти организации якобы совершили ряд терактов, унесших жизни граждан США.

Телеканал отмечает, что иск подал американский прокурор Стивен Пирлз, который расследовал дела, связанные с терроризмом и финансированием террористических группировок.