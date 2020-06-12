Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео от лица американцев поздравил граждан РФ с Днём России.«От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России», — говорится в распространённом 11 июня заявлении руководителя внешнеполитического ведомства США.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Украина) 11 июня поздравила российских граждан с Днем России, отметив необходимость нормализации отношений между двумя странами.

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