Лос-Анджелес, США, , 02:45 — REGNUM Полицейское управления американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) расследует более 50 жалоб на поведение сотрудников во время массовых протестов в регионе, передает телеканал ABC.

«Управление выделило на выполнение этих задач 40 следователей, и мы тщательно разберемся с каждой из поступивших жалоб», — говорится в заявлении ведомства.

В полицейском управлении города подчеркнули, что в случае доказательства вины все сотрудники правоохранительных органов понесут наказание. Пока расследуются 56 инцидентов, 28 из них связаны с применением силы в ходе протестных акцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня глава комитета начальника штабов вооруженных сил США Марк Милли выразил несогласие с желанием президента страны Дональда Трампа применить силу против протестующих. Он заявил, что власти штатов должны решать проблемы с протестами самостоятельно.

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