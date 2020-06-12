Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Обвинительный приговор, вынесенный сотруднику Генконсульства США в Турции, подрывает доверие Вашингтона к Анкаре, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в официальном заявлении.

«Обвинительный приговор подрывает веру в турецкую власть и доверие, лежащее в основе американо-турецких отношений», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня сотрудник Генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был признан виновным в пособничестве террористам турецким судом. Его приговорил к восьми годам и девяти месяцам тюрьмы.

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