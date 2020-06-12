Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Twitter заблокировал 32 242 аккаунта, обвинив их в участии в «информационных операциях» в интересах властей Китая, Турции и России. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Twitter.

Все материалы, которые были опубликованы посредством заблокированных аккаунтов, администрацией Twitter «удалены из соцсети», поскольку их публикация (по версии администрации — выгодная для властей этих стран) «нарушает правила соцсети».

Под санкции Twitter попали 23 750 учетных записей, якобы связанных с Китаем, 7 340 — с Турцией и 1 152 — с Россией.

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