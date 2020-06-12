Москва, , 01:51 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет претензий к статистике смертности от заболевания COVID-19 в России, сообщила 11 июня представитель российского подразделения организации Мелита Вуйнович в интервью Business FM.

«Российская Федерация приняла и исполняет руководство ВОЗ по применению международной классификации заболевания в отношении смертности», — сказала она.

Слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, который ранее назвал смертность от коронавирусной инфекции в России «необычно низкой», Вуйнович объяснила тем, что «он не статистик», «не имеет опыта в этой области экспертизы» и «просто сказал своё мнение».

Напомним, Райан ранее назвал «необычной» ситуацию по смертности от COVID-19 в России, допустив при этом возможность пересмотра официальной статистики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия входит в тройку стран, в которых зарегистрировано больше всего случаев заражения новым коронавирусом.

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