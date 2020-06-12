Мурманск, , 01:37 — REGNUM В Мурманской области с 18:00 11 июня из-за разрушения моста через реку Колу, нарушившего железнодорожные перевозки, введён режим ЧС регионального характера. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Решение о введении ЧС было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса «с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения железнодорожного моста».

В документе уточняется, что режим ЧС будет действовать в регионе до прокладки резервной ветки до станции Мурманск.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Кола обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ после паводка. Власти региона заявили, что мост будет восстановлен только к октябрю 2020 года. Однако железнодорожное сообщение в регионе и движение поездов до Мурманска пообещали наладить уже к 23 июня.

3 июня было объявлено, что Мурманский морской торговый порт из-за обрушения моста приостановил работы, связанные с железнодорожными операциями.

По поручению президента России Владимира Путина к восстановлению железнодорожного сообщения подключились железнодорожные войска Минобороны РФ.

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