Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Расходы в размере $1,4 млрд на развитие Тихоокеанской инициативы сдерживания Китая включены в проект военного бюджета США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года), говорится в документе, опубликованном на сайте комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

Составители бюджета отмечают, что столь внушительная сумма потребуется, чтобы дать понять Коммунистической партии Китая о намерениях США защищать «свои национальные интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Кроме того, документ утвердит расходы на инициативу в размере $5,5 млрд в 2022 финансовом году.

Предполагается, что инициатива позволит США нарастить боеспособность вооружённых сил в регионе за счёт защиты баз и другой военной инфраструктуры от крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет. Кроме того, она будет направлена на развитие военного сотрудничества с партнёрами.

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