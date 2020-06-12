Тирасполь, 12 июня 2020, 01:23 — REGNUM Крах молдавских властей в борьбе с коронавирусом (рекордное двукратное увеличение числа заболевших за сутки) на фоне куда более позитивной картины и динамики в Приднестровской Молдавской Республике показывает цену обвинительного воя Кишинева насчет «неэффективной борьбы с коронавирусом» в Приднестровье. Об этом заявил в интервью ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов.
По его словам, на этой теме можно было бы вдоволь «потоптаться и поиронизировать», но от ошибок молдавских властей страдают по большей части не чиновники, а обычные жители соседней с Приднестровьем республики.
«Да, теперь все понимают, в какую яму хотели затащить приднестровцев кишиневские «доброжелатели-реинтеграторы», решившие воспользоваться эпидемией для политического и экономического давления на ПМР, и требовавшие открытия границ с Молдавией», — отметил эксперт.
Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2».При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.
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