Тирасполь, , 01:23 — REGNUM Крах молдавских властей в борьбе с коронавирусом (рекордное двукратное увеличение числа заболевших за сутки) на фоне куда более позитивной картины и динамики в Приднестровской Молдавской Республике показывает цену обвинительного воя Кишинева насчет «неэффективной борьбы с коронавирусом» в Приднестровье. Об этом заявил в интервью ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов.

По его словам, на этой теме можно было бы вдоволь «потоптаться и поиронизировать», но от ошибок молдавских властей страдают по большей части не чиновники, а обычные жители соседней с Приднестровьем республики.

«Да, теперь все понимают, в какую яму хотели затащить приднестровцев кишиневские «доброжелатели-реинтеграторы», решившие воспользоваться эпидемией для политического и экономического давления на ПМР, и требовавшие открытия границ с Молдавией», — отметил эксперт.

Сергей Сафронов «Но констатировав очевидное, надо двигаться дальше. Приднестровью следует предложить поддержку Молдавии в разработке стратегии противодействия коронавирусу, поделиться своим опытом с неудачливым соседом. Соседям надо помогать в беде, а нынешняя молдавская власть — это беда. Причем это общая беда граждан Молдавии и граждан ПМР, которых Кишинев пытается удушить блокадой. Может пора удушить Молдавию в объятиях?».

Отметим, что ранее Молдавия попыталась распространить на международном уровне обвинения в адрес ПМР о якобы неэффективной борьбе с коронавирусом в республике, а также попыталась в этой связи инициировать экстренное заседание в формате «5+2».При этом молдавский власти в период эпидемии усилили блокаду ПМР, в том числе не пропуская медицинские грузы и защитное оборудование для борьбы с инфекцией.

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